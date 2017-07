Zeldzame papegaaiduiker gevonden in Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee is vrijdagavond een papegaaiduiker gevonden. De zeevogel, die in Nederland heel zeldzaam is, werd op het strand aangetroffen en was verzwakt en vermagerd.

De dierenambulance heeft het dier vandaag overgedragen aan Ecomare op Texel, waar het zal worden opgelapt.

Pracht

"Vanmorgen is deze pracht na een goede nachtrust bij ons gehad te hebben afgeleverd bij de veerdienst in Den Helder, waar een medewerker van Ecomare hem overnam en hem meenam naar de opvang op Texel", schrijft Dierenambulance Alkmaar op Facebook.

"Dit zijn van die bijzondere momenten die nooit vergeten gaan worden. Wij kunnen jullie melden dat wij zeer onder de indruk zijn van deze bijzondere mooie en lieve vogel."