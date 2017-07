Keizer: nu hopen en bidden voor Nouri

"Het is niet te beschrijven wat er door je heen gaat", zegt een duidelijk aangeslagen Marcel Keizer zaterdagavond bij terugkeer in Amsterdam. De trainer van Ajax zag Abdelhak Nouri die middag in elkaar zakken tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Na reanimatie op het veld werd Nouri met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Keizer kent Nouri erg goed. Het tweetal werkte vorig seizoen intensief samen bij Jong Ajax. "We hebben net gehoord dat Appie buiten levensgevaar is. Je hoopt nu op herstel. We moeten nu hopen en bidden", aldus de hoofdtrainer bij trainingscentrum De Toekomst.

"De spelers zijn zondag vrij, maar we houden ze op de hoogte. Als ze willen kunnen ze ons bereiken. Ze kunnen ook hierheen komen om te praten."