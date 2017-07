Stemming slaat om in Hamburg, opnieuw waterkanonnen

Eerder op de dag demonstreerden tienduizenden mensen tegen de G20-top in de Noord-Duitse stad. Op enkele incidenten na ging dat er vreedzaam aan toe. De politie sprak zelfs van een volksfeest.

Gewonden

Vandaag was de laatste dag van de G20-top. Sinds donderdagavond is het al onrustig in Hamburg. Gisteren raakten elf demonstranten ernstig gewond toen ze van een muur vielen. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde.

Zo'n 200 agenten raakten tot nu toe gewond bij rellen. Hoeveel demonstranten er in totaal gewond zijn geraakt, is nog niet duidelijk. Meer dan honderd betogers zijn opgepakt.