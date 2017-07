Utrecht zonder zege naar Valletta

FC Utrecht reist komende week naar Valletta zonder ook maar één overwinning op een profclub in de tas. De ploeg van Erik ten Hag heeft zaterdag ook de laatste grote test vooraf aan de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Europa League, donderdag tegen Valletta FC, verloren.

Utrecht ging in Oostenrijk met 1-0 onderuit tegen FK Qäbälä uit Azerbeidzjan door een doelpunt van Javi Hernández. "Wij maakten een heel goede indruk in grote delen van de partij. Alleen het resultaat was wederom niet naar tevredenheid", aldus Ten Hag na afloop.

Utrecht verloor eerder van het Russische FC Oefa met 1-0 en speelde gelijk tegen Roebin Kazan (1-1).

De ploeg speelt donderdag op Malta tegen Valletta FC. De returnwedstrijd is een week later in het stadion van RKC Waalwijk.