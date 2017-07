Kamminga wint goud op EK inlineskaten

Op de slotdag van de EK inlineskaten heeft de Nederlandse equipe zijn eerste medailles veroverd. Manon Kamminga pakte op de marathon de Europese titel. Bij de mannen won Crispijn Ariëns brons.

De 25-jarige Kamminga had al dertien keer goud veroverd over de EK's in de afgelopen jaren, maar slechts één daarvan pakte ze op de marathon. Dat was in 2014 in het Duitse Geisingen.

In het Portugese Lagos was ze op het plaatselijke racecircuit in de sprint net rapper dan Francesca Lollobrigida uit Italië.

Ariëns (28), in 2013 in Almere Europees kampioen op de 10 kilometer puntenkoers, legde het in de sprint juist net af en zag Bart Swings zijn 27ste EK-goud winnen.