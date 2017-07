Amerikaanse politie arresteert feestende Lukaku

Romelu Lukaku heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt. De Belgische spits moet op 2 oktober voor een rechtbank in Los Angeles verschijnen.

De 24-jarige international, die deze zomer van Everton naar Manchester United verhuist, moet zich verantwoorden wegens ordeverstoring. Hij zou iets te luidruchtig hebben gefeest in een gehuurde villa in Beverly Hills en daarbij tal van waarschuwingen van de politie hebben genegeerd.

De autoriteiten in Los Angeles bevestigden zaterdag dat Lukaku vorig weekend korte tijd in hechtenis was genomen. Na een zestal waarschuwingen van de politie kreeg hij een proces-verbaal en een voorlopige boete. Zijn definitieve straf krijgt hij in oktober te horen.