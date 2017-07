Federer en Djokovic naar achtste finales

Roger Federer en Novak Djokovic hebben op overtuigende wijze de achtste finales op Wimbledon bereikt.

Voor Federer is het alweer de vijftiende keer dat hij in de vierde ronde van Wimbledon staat. De zevenvoudig kampioen had het tegen Mischa Zverev alleen in de eerste set lastig: 7-6 (3), 6-4, 6-4.

Federer speelde vier keer eerder tegen de Duitser, onder meer dit jaar in Halle en in Melbourne, en verloor nog nooit een set.

De Zwitser begon sterk, liep uit naar 4-1, maar Zverev knokte zich met fraai serve-volley terug tot 4-4 en miste op 5-5 een breekkans.

Federer pakte via een prima tiebreak toch de set en speelde daarna een stuk scherper. In de tweede en derde set brak hij Zverev op 1-1, waarna hij door sterk te serveren nooit in de problemen kwam.

Federer heeft er een record bij. De achttienvoudig grandslamwinnaar heeft Serena Williams ingehaald als het gaat om gewonnen enkelpartijen op grandslams.