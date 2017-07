Vechten voor je idealen of rellen om te rellen?

De beelden die zullen beklijven van de G20 in Hamburg, zijn die van massa's gewelddadige links-extremisten. Gisteravond werden in de wijk Schanzenviertel auto's in brand gestoken, winkelpanden vernield en gooiden relschoppers met molotov-cocktails. Zo'n 200 agenten raakten gewond bij confrontaties op andere plekken in de stad. Ook betogers raakten zwaargewond.

Dat gaat veel verder dan met een spandoek en een megafoon je standpunten laten horen. Is dit vechten voor je idealen of is dit gewoon rellen om te rellen?