PSV verslaat RKC in eerste oefenwedstrijd

PSV is het nieuwe seizoen met kleine overwinning begonnen. Het oefenduel met RKC werd met 2-0 gewonnen. Steven Bergwijn maakte in Waalwijk beide treffers voor PSV. Luuk de Jong miste in de eerste helft een strafschop.

Philip Cocu speelde in de eerste helft met de voorhoede Gaston Pereiro-Luuk de Jong-J├╝rgen Locadia. In de tweede helft werd de voorhoede gevormd door het trio Cody Gakpo-Sam Lammers-Steven Bergwijn.

Feyenoord

Landskampioen Feyenoord heeft zaterdag in en tegen Lisse de oefencampagne geopend met een overwinning van 5-0. Bij de rust leidde de Rotterdamse ploeg met 1-0 tegen de tweededivisieclub.

Voor Feyenoord kwamen Michiel Kramer (twee), Mo El Hankouri, Jordy Wehrmann en Bilal Basacikoglu tot scoren.