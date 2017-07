Opnieuw tienduizenden demonstranten in Hamburg

De politie spreekt van 50.000 deelnemers, de organisaties die tot demonstreren hadden opgeroepen schatten het aantal deelnemers 100.000.

De vraag is of het rustig blijft. De afgelopen nacht kwam het tot hevige gevechten tussen de politie en links-radicalen in de wijk Schanzenviertel. De politie heeft daar vanmorgen een pand doorzocht waar links-radicalen geregeld samenkomen. Daarbij is illegaal vuurwerk in beslag genomen.

De G20 is inmiddels afgelopen. De politie zette straten af om de leiders veilig te laten vertrekken. President Trump en zijn vrouw zijn met een Amerikaanse legerhelikopter naar het vliegveld van Hamburg gebracht en vertrokken met de Airforce One, het toestel van de Amerikaanse president.