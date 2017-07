Ajacied Nouri zakt in elkaar, toestand stabiel

Abdelhak Nouri is in elkaar gezakt bij een oefenduel van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk. De 20-jarige middenvelder kreeg langdurig medische hulp. Inmiddels is hij per trauma-helikopter naar een kliniek in Innsbruck vervoerd.

Ajax meldt dat er sprake was van hartritmestoornissen. "Hij is stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden", aldus Ajax. Twee ambulances waren het veld opgereden voor assistentie en hulpverleners schermden de plaats waar Nouri lag, af met doeken.

Het oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen in Zillertal vormde de afsluiting van het eerste trainingskamp onder leiding van de nieuwe trainer Marcel Keizer. Het duel werd gestaakt, nadat Nouri in elkaar was gezakt.