Williams niet in de fout bij dodelijk ongeluk

Venus Williams handelde rechtmatig bij het dodelijke ongeluk waar de tennisster in juni bij betrokken was. Dat blijkt volgens de politie van Florida uit nieuw beeldmateriaal.

De Amerikaanse tennisster kwam op 9 juni met haar SUV in botsing met een kleinere auto, vlak bij haar huis in Palm Beach Gardens in Florida. De 78-jarige bijrijder van die auto overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De nabestaanden hebben de tennisster aangeklaagd. Williams zou door rood hebben gereden, maar zij ontkent dit. Volgens een eerste politierapport verleende Williams ten onrechte geen voorrang op de kruising, maar een uitgebreider onderzoek lijkt nu anders uit te wijzen.