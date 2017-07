Automobilist rijdt huis in Brabantse Neerkant binnen

Een automobilist is in Neerkant, bij Eindhoven, een huis binnengereden. Volgens Omroep Brabant gebeurde het ongeluk toen de bestuurder een bocht miste.

De wagen kwam bij de trap van het huis tot stilstand. De voordeur werd vernield, een deel van de gevel van het pand is ontzet. De bewoners waren op het moment van het ongeluk boven.

De brandweer haalde de bewoonster met een ladder uit het huis. Voor haar man was een hoogwerker nodig. Hij is slecht ter been.

Lichtgewond

De bestuurder van de auto werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de precieze toedracht van het ongeluk is niets bekendgemaakt.