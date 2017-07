Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo bezocht door buitenlandse artsen

De Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, die terminaal ziek is, is voor het eerst onderzocht door buitenlandse artsen. De specialisten uit Amerika en Duitsland bevestigen dat de leverkanker die hij heeft in een vergevorderd stadium is.

De 61-jarige mensenrechtenactivist werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf, omdat hij had meegeschreven aan een petitie voor politieke hervorming in China. In 2010 kreeg hij tot woede van de Chinese autoriteiten de Nobelprijs voor de Vrede. Vanwege zijn celstraf kon hij die onderscheiding niet zelf in ontvangst nemen.

Vrijgelaten

Dit jaar werd bekend dat Liu Xiaobo leverkanker heeft en niet lang meer te leven heeft. Om die reden kwam hij twee weken geleden vrij. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis in het Chinese Shenyang.

Honderd schrijvers uit alle werelddelen ondertekenden vlak daarna een oproep aan de Chinese regering om Liu Xiaobo uit China te laten vertrekken. De mensenrechtenactivist heeft laten weten dat hij niet in China wil sterven. Zijn vrouw Liu Xia is ook ernstig ziek.