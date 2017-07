Tsonga struikelt op Wimbledon over Querrey

Jo-Wilfried Tsonga is in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Fransman, als twaalfde geplaatst in Londen, boog met 2-6, 6-3, 6-7 (5), 6-1, 5-7 voor Sam Querrey, die vorig jaar de kwartfinales haalde.

Tsonga en Querrey stonden zaterdag maar een paar minuten op de baan. Het duel was vrijdag op 6-5 in de vijfde set afgebroken. Tsonga won op Wimbledon in 2014 nog met 14-12 in de vijfde set van de Amerikaan, maar nu leverde hij met enkele simpele missers direct zijn opslag in. En daarmee was de partij beslist.

Grigor Dimitrov bereikte in een vloek en een zucht de vierde ronde. De Bulgaar won tegen Dudi Sela simpel de eerste twee sets (6-1, 6-1), waarna de Israëliër opgaf met een liesblessure.