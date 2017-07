Het beste uit het Oog: het 'juweel' van Plasterk en de Dakloze Dichter

Adri de Visser was jarenlang natuurfotograaf in Afrika, toen hij in 2012 werd neergeschoten bij een beroving in Nairobi. Hij overleefde de aanval, maar kwam in een rolstoel terecht en raakte praktisch blind. In de podcast met het beste uit het Oog vertelt Visser aan Coen Verbraak hoe het voor hem is dat zijn werk wordt geëxposeerd, terwijl hij het zelf nooit meer kan zien.