Die andere beladen handdruk op de G20: China en India

China en India hebben een lange geschiedenis van ruzie over de bijna 4000-kilometer lange grens. Op een aantal plekken is onenigheid over waar de lijn precies loopt. In 1962 liep dat uit op een oorlog - die China won. Vijf jaar later vonden kleinschalige schermutselingen plaats, toen won India.

"Sindsdien is er niet meer gevochten, maar zijn er wel geregeld dit soort stoeipartijtjes", zegt correspondent Joeri Boom in het NOS Radio 1 Journaal. Het gebied waar het nu om gaat is het Doklam-plateau, in het zuidwesten van China (het noordoosten van India). Een gebied dat de Chinezen opeisen, maar dat volgens India behoort aan Bhutan.

Bhutan riep India te hulp om te voorkomen dat Chinese militairen er een weg aanlegden. "Vanaf dat plateau kunnen de Chinezen heel makkelijk een strategisch stukje van India controleren, dat de kippennek wordt genoemd. Het is de enige verbinding van India met zijn zeven Noord-Oostelijke deelstaten."