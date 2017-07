Vettel snelste in laatste training, Verstappen vijfde

Sebastian Vettel heeft in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste rondetijd neergezet. De Duitser ging in zijn Ferrari rond in 1.05,092, een record voor het circuit in Spielberg.

Vettel troefde daarmee Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die tot 1.05,361 kwam, af. De Brit leek in de slotfase van de training problemen te hebben met de remmen.

Max Verstappen, die via de boordradio klaagde over onderstuur, kwam in de ochtenduren uit op 1.05,784, de vijfde tijd. Tijdens de eerste twee vrije trainingen noteerde hij nog de tweede (1.06,165) en vierde (1.05,832) tijd van het hele veld.

Zaterdagmiddag is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk.