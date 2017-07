Biologische tampons, wasbaar maandverband: duurzaam menstrueren is in opkomst

"Of het nu shampoo is of tandpasta, op ieder verzorgingsproduct staat wat er in zit. Op een doosje met tampons staat niets. Dat is toch heel gek voor zo'n intiem product?"

Mariah Mansvelt-Beck begon in 2014 haar bedrijf Yoni, dat tampons en maandverband van biologisch katoen verkoopt. De producten liggen nu zo'n anderhalf jaar in de schappen van Albert Heijn en Etos. Uit cijfers van die winkels blijkt dat de verkoop van deze duurzame menstruatieproducten vijftig procent flink groeit. En dat terwijl de duurzame variant ruim anderhalve euro duurder is.

Wat in de supermarkt en bij de drogist verkrijgbaar is, lijkt het topje van de ijsberg. Op internet is de laatste jaren een levendige handel ontstaan in duurzame menstruatieproducten. Dat wil zeggen: producten die van natuurlijke materialen gemaakt zijn en vaak ook hergebruikt kunnen worden.

Zo lijkt de menstruatiecup een comeback te maken. De cup, een klein bekertje van siliconenmateriaal, wordt inwendig gedragen en vangt het bloed op in plaats van het te absorberen. Met één cup kan een vrouw wel vijf tot tien jaar door. Dat geldt ook voor afwasbaar maandverband - vaak gemaakt van bamboevezel of biologisch katoen. En is er tegenwoordig menstruatieondergoed op de markt: hip uitziende broekjes waar sterk absorberend materiaal in verwerkt is.