Man doodgeschoten bij station Breukelen

Bij het station in Breukelen is een man neergeschoten. Hij werd gistermiddag onder vuur genomen op het parkeerterrein. De man werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen bezweken.

Het slachtoffer is een 30-jarige Amsterdammer. Media melden dat het een drugscrimineel is en dat het gaat om een afrekening in het criminele milieu, maar dat is door de politie niet bevestigd.

Crimineel

Volgens Het Parool heeft het slachtoffer informatie doorgespeeld aan de groep rond crimineel Danny K., die veroordeeld is voor geweld, bedreiging en witwassen. De Amsterdammer zou al zijn gewaarschuwd dat hij gevaar liep om te worden vermoord.

De dader of daders zijn voortvluchtig. Het parkeerterrein werd na de schietpartij afgezet, maar is inmiddels vrijgegeven. De recherche is een onderzoek begonnen.