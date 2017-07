Muziek in de straten en op het plein: André Rieu neemt bezit van Maastricht

"Ik kom voor de ambiance naar Rieu", zegt een jonge vrouw die op een van de terrassen zit. "Ik houd niet persé van deze muziek, maar de hele stad leeft op tijdens zijn concerten. Iedereen is gezellig." Het is echt Maastrichts om hiernaartoe te leven", gaat ze verder. "Maastrichtenaren houden van genieten en dat is precies wat ze deze weekenden doen."

Op het Vrijthof geeft een man van in de 60 dezelfde reden voor zijn komst naar Rieu. "In de straten van Maastricht klinkt de muziek van Rieu. Ook met carnaval galmt muziek door de straten. Dat zorgt voor een fijne sfeer. Bekenden, maar ook onbekenden, dansen met elkaar, het is heel speciaal."

En die positieve sfeer kunnen de mensen wel gebruiken, zegt hij. "Mensen hebben het in deze periode vol negatief nieuws nodig om te zien dat iedereen nog plezier kan hebben."