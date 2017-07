Blok prijst rol Samsom in succes kabinet

Blok zegt verder dat het kabinet van VVD en PvdA een bijzondere club is geworden. "Het feit dat je gezamenlijk allemaal ingewikkelde klussen moet doen en onder vuur ligt, creëert een enorme band".

Dat minister Plasterk hem vorige week "het verborgen juweel" in het kabinet noemde, tekent volgens Blok de goede relatie tussen de bewindslieden. Plasterk zei dat het kabinet zonder Blok allang weg was geweest, omdat hij als eerste bedacht dat de coalitie hulp moest zoeken van D66, ChristenUnie en SGP.

De VVD-minister bevestigt dat hij als eerste een akkoord met deze drie partijen heeft gesloten, maar benadrukt ook dat "succes vele vaders heeft". Blok zegt dat hij een seintje van D66-leider Pechtold kreeg om eens te praten over de woningmarkt en dat hij daar graag toe bereid was. Volgens hem was dat een hoogtepunt in de Nederlandse politiek. Het overleg leidde tot het woonakkoord en D66, ChristenUnie en SGP hielpen het kabinet daarna nog vaker aan een meerderheid in het parlement.

Bedrijfsleven

Blok was eerst minister voor Wonen en Rijksdienst, maar in januari stapte hij over naar Veiligheid en Justitie. Hij volgde toen zijn VVD-collega Van der Steur op, die opstapte in de nasleep van de bonnetjesaffaire. Naar aanleiding van de vraag hoe het komt dat het departement sindsdien niet vaak meer negatief in het nieuws is geweest, benadrukt Blok dat hij geen jurist is maar bedrijfskundige. Hij besteedt er bijvoorbeeld veel aandacht aan dat ICT-systemen van politie, Openbaar Ministerie en rechtbanken beter op elkaar aansluiten.

Blok zit al sinds 1998 in de Haagse politiek. Hij is na de verkiezingen op eigen verzoek niet teruggekomen in de Tweede Kamer. Mogelijk keert hij terug naar het bedrijfsleven, maar hij sluit niet uit dat hij nog bewindsman blijft. "Ik vind het niet erg als de telefoon niet gaat, en als hij wel gaat, ga ik serieus luisteren wat de klus is." Hij zou graag nog eens minister van Financiën worden. Maar hij erkent dat de kans klein is dat de VVD behalve de premier ook de minister van Financiën levert.

Het hele gesprek met minister Blok is vanavond te horen in NOS Met het Oog op Morgen, van 23.00 tot 00.00 uur op NPO Radio 1.