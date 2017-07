Mogelijk meineed bij ondervraging Panama Papers

Een getuige voor de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies heeft mogelijk onder ede gelogen. Het gaat om Guus Poelen, directeur van het Amsterdamse trust- en advieskantoor Infintax. Hij moest zich op de laatste verhoordag verantwoorden.

Poelen ontkende in de verhoren dat zijn bedrijf de vaste partner was van Mossack Fonseca, het Panamese kantoor dat op grote schaal belastingontduiking en fraude mogelijk maakte voor onder meer maffiabazen, wapenhandelaren en dictators. Maar Trouw en het FD hebben bij onderzoek in de Panama Papers een ondertekende samenwerkingsovereenkomst gevonden tussen de twee bedrijven. Daaruit blijkt dat Infintax sinds augustus 2014 de Nederlandse partner van Mossack Fonseca is.

Ook verklaarde Poelen voor de commissie dat hij nauwelijks betrokken was bij de samenwerking met Mossack Fonseca. Die zou voornamelijk via zijn voormalige zakenpartner Michael van Beest zijn gelopen. Maar de naam van Poelen komt ruim 600 keer voor in de Panama Papers, onder meer in e-mails en oprichtingsakten voor rechtspersonen.

Ook is in de Panama Papers de naam van een medewerker van Mossack Fonseca gevonden, die een e-mailadres ontving dat eindigde op @infintax.com. Infintax bracht de man voor drie maanden onder in een appartement in Amsterdam.

Zakenpartner

De voormalige zakenpartner van Poelen bij Infintax bevestigt het verhaal aan de twee kranten. Michael van Beest noemt de claim van Poelen dat hij amper samenwerkte met het Panamese trustkantoor "onzin". In Trouw zegt hij dat Mossack Fonseca betrokken was "bij circa 55 tot 65 structuren" waar Infintax ook bemoeienis mee had. Bij de ondervragingscommissie zei Poelen dat het er slechts acht waren.

De Parlementaire ondervragingscommissie presenteerde woensdag zijn bevindingen en concludeerde onder meer dat trustkantoren en belastingadviseurs "een papieren werkelijkheid" creëren die toezicht door De Nederlandsche Bank en de Belastingdienst moeilijk en soms onmogelijk maakt.

De onthullingen uit de Panama Papers waren de directe aanleiding voor een parlementaire enquête. Mensen moesten verplicht meewerken en werden onder ede verhoord. Op het plegen van meineed staat een celstraf van maximaal zes jaar.