Sensation zegt 'Goodbye', althans in Nederland

De dancewereld neemt vanavond afscheid van Sensation. Het zonder twijfel wereldwijd bekendste dancefeest stopt ermee in Nederland. Het feest waarvoor iedereen zich in het wit hijst, wordt groots afgesloten met nog één editie in de Amsterdam Arena.

Onder het motto It is time to say goodbye stopt organisator ID&T na achttien jaar afscheid met het feest in Nederland. Morgen om 06.15 uur wordt het hoofdstuk Sensation in Nederland voorgoed afgesloten.