Clubs en bond verdeeld over 'meisjes only'-voetbal

Clubs in het amateurvoetbal zijn verdeeld over de vraag of je meisjes en jongens al op jonge leeftijd in aparte competities moet laten spelen of samen met de jongens, zoals nu de norm is. De KNVB doet er onderzoek naar, maar vindt tot nu toe dat samen sporten moet zo lang mogelijk de norm blijven.

Het vrouwenvoetbal is de laatste jaren snel gegroeid: van ruim 80.000 leden in 2005 tot 153.000 in 2016. Omdat er lang te weinig leden waren, gingen meisjes op veel clubs meespelen met jongens. Nu de groei van het vrouwenvoetbal doorzet, is er steeds minder noodzaak voor gemengd spelen. Inmiddels speelt zo'n 1 op de 10 meisjes onder de 9 jaar in een meisjescompetitie.

De groei in het vrouwenvoetbal is het grootst bij die jongste groep. Het afgelopen jaar steeg hun aantal met 9 procent tot ruim 8600.

Weerstand

Een eigen competitie voor jonge meisjes is er in een aantal regio's. Het lijkt een logisch gevolg van het toegenomen ledenaantal, maar stuit nogal eens op weerstand. De KNVB-regio West 2, waar onder meer Den Haag en Rotterdam onder vallen, kreeg pas zo'n competitie toen de clubs vorig jaar dreigden er anders zelf een op te zetten.