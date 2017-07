Burgemeesters: aanpak misdaad Zuid-Nederland levert te weinig op

De burgemeesters roepen een nieuw kabinet op om meer werk te maken van misdaadbestrijding in het zuiden. In februari vroegen de burgemeesters van Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en Den Bosch al om extra geld en een "ondermijningswet" die het makkelijker moet maken om criminelen aan te pakken. Ook willen ze afgepakt vermogen van criminelen kunnen gebruiken om de misdaad in het zuiden te bestrijden.

Het Openbaar Ministerie erkent dat er meer nodig is om de misdaad in Zuid-Nederland effectief te bestrijden. "Behalve meer mensen, moeten we ook investeren in kwaliteit en innovatie", zegt hoofdofficier van justitie Nicole Zandee van Oost-Brabant. Ook het uitwisselen van informatie moet volgens haar beter.

Toch vindt ze dat er wel degelijk vooruitgang wordt geboekt in Zuid-Nederland. "Ik denk dat we de criminele industrie met de huidige aanpak op een behoorlijke manier verstoren", zegt Zandee. "Dat doen we met korte strafrechtelijke onderzoeken en het afpakken van crimineel geld."

Volgens haar is het een kwestie van de lange adem. "Als iets jarenlang heeft kunnen groeien, zul je ook jarenlang moeten werken om dat te bestrijden."