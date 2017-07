Brabant akkoord met maatregelen veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met maatregelen voor de intensieve veehouderij. In 2022 moeten verouderde veestallen voldoen aan strengere eisen om stank en de uitstoot van fijnstof en ammoniak te beperken.

De omstreden en ingrijpende plannen moeten de schade en overlast die de intensieve veehouderij veroorzaakt flink beperken.

Gisteren besloten Provinciale Staten al tot een onmiddellijke bouwstop voor geitenstallen vanwege gezondheidsrisico's voor de omgeving. Uit recent onderzoek bleek dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een verhoogd risico lopen op longontsteking.

Rechtszaken, schadeclaims

Brabantse boeren zijn fel tegen de plannen. Vrijdagochtend trokken ze massaal naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren.

Ze vrezen voor hun voortbestaan, omdat ze vanwege de nieuwe eisen dure investeringen moeten doen en minder geld zullen overhouden. Boerenorganisaties hebben al rechtszaken en schadeclaims aangekondigd, omdat honderden bedrijven dreigen te verdwijnen.

Het CDA, dat in Brabant voor het eerst sinds het bestaan van de partij geen deel uitmaakt van Gedeputeerde Staten, was fel tegen de maatregelen. De VVD stemde in op voorwaarde dat er binnen een paar maanden een plan komt om vooral jonge en stoppende agrariƫrs financieel te steunen.