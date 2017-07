Plunderingen en brandende barricaden, opnieuw onrustig in Hamburg

Sinds donderdagavond is het al onrustig in Hamburg. Gisteren raakten elf demonstranten ernstig gewond toen ze van een muur vielen. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde. Tot nu raakten bijna 200 agenten gewond bij de rellen.

Woede

De demonstranten willen hun woede uiten over globalisering en sociale ongelijkheid. Op de agenda van de G20-top staan onder meer gesprekken over wereldhandel, klimaatverandering en de aanpak van terrorisme.

Onder de deelnemers zijn de presidenten Trump (VS) en Poetin (Rusland) en Europese leiders. Premier Rutte is er op uitnodiging van bondskanselier Merkel ook bij.