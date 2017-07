Turkse vicepremier na kabinetsverbod: ik kom niet naar Nederland

De Turkse vicepremier Tugrul Türkes heeft laten weten dat hij niet naar Nederland komt om een toespraak te houden. Dat heeft Nieuwsuur gehoord van Turkse regeringsbronnen. Türkes wilde dinsdag in Apeldoorn spreken op een herdenking van de mislukte staatsgreep van vorig jaar in Turkije, maar het kabinet liet weten dat hij niet welkom was.

De couppoging was volgens het kabinet "een niet te rechtvaardigen aanval op de Turkse democratische instellingen", maar het is "gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen" niet gewenst dat Türkes of een ander lid van het Turkse kabinet naar Nederland komt.

Het kabinet benadrukt dat de bijeenkomst in Apeldoorn zelf niet verboden is en de burgemeester van de stad liet vandaag weten dat hij de herdenking niet verbiedt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten.