Donkere rookwolken boven Hamburg: opnieuw dag van rellen bij de G20

De G20 top is vandaag begonnen in Hamburg. Gisteravond greep de politie al in bij demonstraties en ook vandaag gaan de protesten door. De betogers hekelen het concept van de G20 en grijpen de top aan om hun onvrede te uiten over globalisering en sociale ongelijkheid.

Veel protest dus in Hamburg, maar niet alle protesten verlopen vreedzaam. Vooral leden van het extreemlinkse "zwarte blok" richten veel vernielingen aan. Ook raakten bijna 200 agenten gewond.

Sommige protesten hebben effect: zo werd het programma van de partners van de wereldleiders verplaatst, omdat het in sommige delen van de stad erg onrustig was. Melania Trump kon helemaal niet deelnemen, omdat zij vanwege de onrust haar hotel niet kon verlaten.

Een overzicht van de protesten in beeld: