Drugslab en xtc-pillen gevonden in rijtjeshuis Eindhoven

In een rijtjeshuis in Eindhoven is vandaag een drugslab ontdekt. In de woning lagen onder meer 200.000 xtc-pillen. De politie denkt dat er miljoenen xtc-pillen zijn geproduceerd. Ze spreken van een bijzondere vangst.

Het rijtjeshuis werd helemaal gebruikt als drugslab. Het is niet bekend hoe lang het drugslab al in bedrijf was.

Volgens een politiewoordvoerder was er geen direct gevaar voor omwonenden. "Maar een huis met chemicaliƫn kan wel gevaarlijk zijn."