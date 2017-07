Precies vier jaar na ‘participatiesamenleving’: de NOS zoekt jou

Komende Prinsjesdag is het precies vier jaar geleden dat het kabinet het woord "participatiesamenleving" bij het grote publiek introduceerde. Het begrip, dat koning Willem-Alexander in zijn troonrede noemde als vervanger van onze "klassieke verzorgingsstaat", werd later zelfs uitgeroepen tot woord van het jaar 2013. Het idee achter de participatiesamenleving was dat mensen zo veel mogelijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun omgeving.

Heeft dat inderdaad de netwerken en initiatieven opgeleverd waar het kabinet destijds op hoopte? Wat is er terechtgekomen van vier jaar participatiesamenleving? De NOS is op zoek naar geslaagde én minder geslaagde voorbeelden van burgers die samen aan de slag zijn gegaan in de 'doe-het-zelfmaatschappij'.

Het gaat dan om burgerinitiatieven zoals die in de Haagse Roggeveenstraat, waar huurders dit jaar hun 65 woningen kochten van de woningcorporatie, om te voorkomen dat de huizen zouden worden gesloopt.

Of zoals de Friezen in onderstaande video. Zij redden woningen van de sloop door een complex met 25 seniorenwoningen over te nemen van de woningcorporatie. "Iedereen kan het", zegt de initiatiefnemer. "Maar zoiets kan je helemaal niet alleen."