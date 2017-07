Mexicaanse bondscoach mist Gold Cup door lange schorsing

De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio mag tijdens het toernooi om de Gold Cup niet op de bank plaatsnemen. De 56-jarige Colombiaan is door de FIFA voor zes interlands geschorst. Osorio wordt gestraft voor zijn gedrag tijdens de troostfinale tegen Portugal op de Confederations Cup.

Osorio ging tijdens het duel flink tekeer tegen de arbitrage en gedroeg zich agressief. In de slotfase van het duel werd hij naar de tribune gestuurd. Mexico verloor de wedstrijd na verlenging met 2-1.

Mocht Mexico bij het toernooi in de Verenigde Staten, dat morgen begint, al voor de finale worden uitgeschakeld, dan zal Osorio het restant van zijn schorsing moeten uitzitten tijdens de WK-kwalificatie.

Mexico is ingedeeld in een poule met CuraƧao, Jamaica en El Salvador. Dat laatste land is komende zondag de eerste tegenstander.