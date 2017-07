Negen aanhoudingen voor mensensmokkel met vliegtuig

De politie en de marechaussee hebben mensensmokkel via vliegveld Teuge verijdeld. Er werd geprobeerd om elf Albanese volwassenen en drie jonge kinderen die vanuit Belgiƫ waren gekomen vermoedelijk naar Engeland te brengen. Het was volgens het OM de eerste keer dat werd geprobeerd mensen via Nederland per vliegtuig te smokkelen.

Er zijn negen verdachten aangehouden. Het zijn mannen tussen de 29 en 62 jaar. Op vliegveld Teuge werden twee Engelse piloten aangehouden die een vliegtuigje vol tankten en klaarmaakten voor vertrek, waarschijnlijk naar Engeland, schrijft Omroep Gelderland.

De andere verdachten zijn Albanezen en twee Nederlanders. Ze werden gearresteerd na huiszoekingen in Amsterdam.

Uit de groep van veertien die op het vliegtuig zou worden gezet zijn de mannen meegenomen voor getuigenverhoor. De Albanese vrouwen en kinderen zijn ergens ondergebracht.