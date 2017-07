Oostenrijkse basisschooljuf herkende slachtoffer pedonetwerk

Een onderwijzeres van een Oostenrijkse basisschool heeft de cruciale aanwijzing gegeven voor het oprollen van het wereldwijde kinderpornonetwerk 'Elysium'. Dat blijkt uit de toelichting die het Oostenrijkse Openbaar Ministerie heeft gegeven op het onderzoek naar het pedoplatform. Eerder vandaag kwam het OM in de Duitse stad Wiesbaden al met bijzonderheden over het netwerk, waarvan gisteren bekend werd dat het is opgerold.

Uit de toelichting van Justitie rijst een schokkend beeld van een groep Duitsers en Oostenrijkers die kinderen misbruikten en opnamen van dat misbruik online zetten. Wereldwijd telde het platform 87.000 leden.

Bijeenkomsten

Hoe de rechercheurs als eerste de grafische vormgever van het platform, een 61-jarige man uit Beieren, konden opsporen, blijft onduidelijk. Wat hielp was dat de harde kern van het netwerk, een groep mannen uit Duitsland en Oostenrijk, niet alleen online contact hadden, maar elkaar ook bezochten. Bij die gelegenheid werden kinderen misbruikt en werd het misbruik gefilmd.

De rechercheurs herkenden de grafisch vormgever op een van die opnamen. Ze concludeerden ook dat de beelden in Oostenrijk waren gemaakt en zochten contact met het OM in Wenen. Omdat er kinderen in de basisschoolleeftijd op de beelden te zien waren, besloot het Oostenrijkse OM foto's van de kinderen voor te leggen aan alle basisscholen.

Onderwijzeres

Toen een onderwijzeres een zevenjarige leerling herkende, kon de politie de 28-jarige vader al snel oppakken. Kort daarop werd een andere Oostenrijker aangehouden die zich aan de kinderen van zijn landgenoot had vergrepen. Met het materiaal dat bij de twee arrestanten thuis werd gevonden, kon verder worden gerechercheerd.

In totaal zijn 29 slachtoffers geïdentificeerd, van wie er dertien uit Oostenrijk komen. De politie heeft veertien mensen opgepakt in verband met de zaak. Wereldwijd gaat het onderzoek naar het kinderpornonetwerk verder. De politie wil alle 87.000 gebruikers van het netwerk identificeren.