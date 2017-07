'Glocknerkönig' Weening maakt indruk in Alpenrit

Pieter Weening heeft in de vijfde rit in de Ronde van Oostenrijk veel indruk gemaakt. De 36-jarige Fries van Roompot finishte als derde in de zware bergrit naar Sankt Johann Alpendorf.

Weening zat lang in de kopgroep die als eerste over de vier bergen van de dag fietsten. De Fries kwam als eerste boven op de Hochtor, een berg waarvan de top op meer dan 2.500 meter ligt, en hij mag zich daardoor de Glocknerkönig van deze Ronde van Oostenrijk noemen.

Uiteindelijk kon Weening op de slotklim Ben O'Connor en Ricardo Zoidl niet meer volgen. De Australiër, 21 jaar pas, won de etappe. Stefan Denifl passeerde de meet als tiende en blijft leider.