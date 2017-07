Groningse havo-scholieren krijgen per ongeluk vmbo-diploma

Leerlingen van het Augustinuscollege in Groningen hebben een verkeerd diploma gekregen. In plaats van havo stond er vmbo op het document.

Luca Bokhorst is een de scholieren die per ongeluk een vmbo-diploma kregen. Volgens hem zijn alle 80 eindexamenleerlingen de dupe. "Ik had het al in handen, maar zag het niet. De fout werd pas later duidelijk."

"Het zou mooi zijn geweest als het een vwo-diploma was geweest. Dan had ik hem onder mijn jasje gestopt en was ik door de nooduitgang de school uitgelopen." Volgens hem stuurt de school volgende week de goede diploma's op.