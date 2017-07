Oud-No Surrenderleider Klaas Otto wil pastor worden

Klaas Otto, oud-president van motorclub No Surrender, wil pastor worden. Hij studeert theologie en wil zijn leven een nieuwe wending geven. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de Bredase rechtbank.

Otto wil op termijn de taken van woonwagenpastor Jan van Zanten overnemen, die werkt voor bisdom Den Bosch. Otto stond voor de rechter op een tussentijdse zitting. De ex-No Surrendertopman wordt verdacht van brandstichting, afpersing, witwassen en mishandeling van een oud-clublid in Bergen op Zoom.

Beroepscrimineel

Het OM beschouwt hem als een gewelddadige beroepscrimineel. Zijn advocaat De Leon verwierp dat beeld en klaagde dat zijn cliƫnt wordt afgeschilderd als 'een intrinsiek slecht mens.' Hij vroeg om zijn vrijlating.

Otto zit nu een jaar in de cel, met een korte onderbreking vijf maanden geleden. De voormalige leider van No Surrender werd toen weer opgepakt: hij had de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating geschonden.

De rechtbank denkt na over vrijlating. Vanmiddag om 15.00 uur valt het besluit.