Ajacied Tete naar Olympique Lyon

Kenny Tete vervolgt zijn loopbaan bij Olympique Lyonnais. De verdediger, die voortkomt uit de jeugd van Ajax, moet in Frankrijk nog wel de medische keuring doorstaan.

De 21-jarige Tete had in Amsterdam een contract tot de zomer van 2018. Vorig seizoen gaf trainer Peter Bosz op de rechtsbackplaats doorgaans de voorkeur aan Joël Veltman, die door de nieuwe coach Marcel Keizer vandaag tot aanvoerder werd benoemd.

Zesvoudig international Tete stond afgelopen seizoen door een schorsing van Veltman in de basis tegen Lyon in de halve finales van de Europa League (4-1 winst). In de return in Lyon (3-1 verlies) viel hij in de 65ste minuut in voor Veltman.