Samsung kan weer lachen, bedrijf gaat concurrent Apple voorbij

De Galaxy Note 7 komt opnieuw in de handel. Deze week maakte Samsung bekend dat een zogenoemde refurbished versie van de telefoon op de markt wordt gebracht, met een batterij die niet in brand zou moeten vliegen. Het gaat om relatief kleine aantallen, vooral bedoeld voor fans van het merk. De telefoon wordt in eerste instantie alleen in Zuid-Korea op de markt gebracht.