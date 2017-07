Opnieuw rellen rond G20-top in Hamburg

In Hamburg is het opnieuw onrustig. Er zijn weer confrontaties tussen politieagenten en betogers die demonstreren tegen de G20-top in de Duitse stad.

Betogers wilden een toegangsweg naar het conferentiecomplex bezetten. Toen ze iets na 07.00 uur in beweging kwamen, ging het mis. "Een demonstrant naast me wordt door de mobiele eenheid met knuppels helemaal in elkaar geslagen, omdat hij zijn gezicht heeft bedekt", zei verslaggever Mattijs van de Wiel in Hamburg. "Betogers zeggen dat zij niet provoceren, maar door de politie worden geprovoceerd."