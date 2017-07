Illegaal vluchtelingenkamp in noorden van Parijs ontruimd

De politie in Parijs is bezig met het ontruimen van een illegaal vluchtelingenkamp. In het kamp in het noorden van Parijs verblijven ongeveer 1500 migranten. Ze sliepen op straat en langs de weg in kleine tentjes en op matrassen.

De evacuatie is vanmorgen rond 06.00 uur begonnen. De ontruiming verloopt tot nu toe rustig. De vluchtelingen worden in bussen weggebracht. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere locaties in en rond Parijs.

Onhoudbaar

Volgens burgemeester Hidalgo van Parijs was de situatie onhoudbaar. Er zijn geen hygiënische voorzieningen en er waren al ziektes uitgebroken. Ook was de overlast voor de buurt te groot, en kwamen er elke week een paar honderd illegale migranten bij.

Hidalgo heeft de regering opgeroepen om met een plan te komen de vluchtelingen ook op andere plekken in Frankrijk onder te brengen.