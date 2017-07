Wanhoopskreet Brabantse boeren: '90 seconden om mijn bedrijf te redden'

Henriëtte Driessen, varkenshoudster uit Someren, is net als Van Paassen een van de varkensboeren die gaat protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze denkt dat de nieuwe maatregelen desastreuze gevolgen gaan hebben. "Wij moeten straks grote investeringen gaan doen, en de vraag is of we dat wel kunnen opbrengen. We hebben al zo veel gedaan op het gebied van milieu, waarom nu nog meer doen?", aldus Driessen.

Ook vindt Driessen dat er bij de uitstoot van schadelijke stoffen te veel naar de veehouderij wordt gekeken en minder naar andere sectoren. Ze wijst daarbij op Eindhoven Airport: "Willen de Provinciale Staten elke dag met het vliegtuig of een gezond stukje vlees? Wij vinden dit heel wrang, zeker omdat wij ons altijd aan de regels hebben gehouden."

Maar liefst 36 geïnteresseerden hebben spreektijd aangevraagd, onder wie Van Paassen. "Ik kreeg eerst twee minuten spreektijd, maar dat werd verminderd tot anderhalve minuut", zegt Van Paassen. "Ik heb 90 seconden om mijn bedrijf te redden."

Van Paassen vreest financiële problemen als de nieuwe regels erdoor komen. "Sommige stallen die straks weg moeten, zijn nog niet afbetaald. Ik heb mijn uitstoot al met 82% gereduceerd, en toch word ik met een dolk in de rug gestoken."