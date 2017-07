De Nederlandse volleybalsters zijn vrijdag, zaterdag en zondag in Apeldoorn te bewonderen tijdens de World Grand Prix. "Voor ons een mooie kans om te zien waar we staan", zegt spelverdeelster Laura Dijkema.

Tegenstanders in sporthal Omnisport zijn achtereenvolgens de Dominicaanse Republiek, Thailand en Japan. Een ideale voorbereiding in aanloop naar de belangrijke WK-kwalificatie in augustus in Rotterdam. Een eerste poging om zich voor de strijd om de wereldtitel te plaatsen, begin juni, mislukte. Op het kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan bleek het gastland uiteindelijk te sterk.

Dijkema: "We beginnen eigenlijk weer op nul. De wedstrijden tijdens de World Grand Prix zijn goed om in het ritme te komen en als team naar elkaar toe te groeien. Ons doel is de finaleronde, de Final Six te halen."