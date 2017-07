Gescheiden afval beter niet in de grijze zak

Vooral in gemeenten die zijn overgestapt op een systeem waar het plastic afval moet worden weggebracht naar een container, of waar het wordt opgehaald in kliko's, doen burgers hun plastic regelmatig in een traditionele grijze vuilniszak. Bij de overgang naar nieuwe inzamelsystemen is het misgegaan, zegt Marsman: "We hebben toen verzuimd de burger te vertellen dat een transparante zak een doel had."

Troep

De afvalwerkers hebben steeds meer moeite om de grote hoeveelheid gescheiden verpakkingsmateriaal te verwerken. Er wordt weliswaar steeds meer afval gescheiden, maar er zit ook steeds meer troep tussen het gescheiden verpakkingsafval.

Uit een rapport in opdracht van Rijkswaterstaat dat vorige week verscheen, blijkt dat 21 procent van de inhoud van ingezameld PMD-afval daar niet thuishoort. Dat gaat bijvoorbeeld om etensresten die in de verpakking zijn achtergebleven of plastic speelgoed, huisraad en kleding. Dat materiaal kunnen de sorteermachines van de afvalverwerkers niet aan.