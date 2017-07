Marechaussee Schiphol krijgt hulp van DJI en Defensie

De marechaussee op Schiphol krijgt hulp van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) en Defensie om de topdrukte die deze zomer wordt verwacht in goede banen te leiden. Vandaag is de eerste dag waarop topdrukte wordt verwacht. In een interview met De Telegraaf zegt staatssecretaris Sharon Dijksma dat het kabinet er alles aan doet om een herhaling van de problemen in mei te voorkomen.

Zo krijgt de luchthaven hulp van vijftig mensen van de DJI. Die zijn normaal gesproken werkzaam in gevangenissen. Ook komt er hulp van Defensie. Door militairen in te zetten bij controles aan de grens en in de havens kunnen de marechaussees die daar nu werkzaam zijn, worden ingezet op Schiphol.

"Het blijft druk. Mensen zullen ook moeten wachten, maar je hoeft echt geen dag van tevoren te komen als je een vlucht wilt halen", zegt Dijksma in de krant. De staatssecretaris voerde eerder overleg met Schiphol en KLM na lange wachtrijen op de luchthaven in de meivakantie, die tot veel frustratie bij reizigers leidden.

Weg

Vandaag krijgt het midden van het land als eerste vakantie. Dat leidt ook op de weg tot extra drukte.

De verwachting is dat de drukste dagen, en dan met name in Duitsland en Frankrijk, waarschijnlijk eind juli, begin augustus zijn. Dan hebben alle scholen in Nederland vakantie, is de bouwvak begonnen en hebben ook de meeste mensen in het buitenland vakantie. Vooral in Duitsland wordt door alle wegwerkzaamheden veel overlast verwacht.