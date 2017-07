'Turkse vicepremier komt spreken in Apeldoorn'

De Turkse vicepremier Tugrul Türkes komt volgende week naar Nederland voor een herdenking van de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Hij zal dinsdag spreken in congrescentrum Orpheus in Apeldoorn, schrijft het AD.

In maart leidde de komst van twee andere Turkse bewindslieden naar Nederland nog tot een diplomatieke rel. Minister van Buitenlandse Zaken Cavosoglu en minister van Familiezaken Kaya wilden campagne komen voeren voor het Turkse referendum over meer bevoegdheden voor president Erdogan, maar ze waren niet welkom.

Cavusolglu kreeg geen toestemming om in Nederland te landen en Kaya, die met de auto naar Rotterdam was gekomen, werd weggestuurd. Turkije reageerde woedend; president Erdogan noemde Nederland fascistisch en nazistisch.

'Niet vergeten'

De organisatie van de herdenking in Apeldoorn verwacht niet dat de komst van Türkes tot veel ophef zal leiden. "Het is niets politieks, het is geen verkiezingscampagne, dus het zou geen probleem moeten zijn", zegt Mustafa Aslan van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) in de krant.

Hij kan niet zeggen waarover de Turkse vicepremier precies zal spreken, afgezien van de couppoging van 15 juli vorig jaar. De UETD zegt op zijn Facebookpagina dat de gebeurtenissen van toen niet mogen worden vergeten.

Bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van de staatsgreep vielen meer dan 200 doden. Sindsdien voeren de Turkse autoriteiten een klopjacht op aanhangers van de islamgeleerde Fethullah Gülen, die volgens de regering achter de couppoging zat.