Hoogspringster Lasitskene maakt grote indruk

Hoogspringster Marija Lasitskene heeft de Diamond League-wedstrijd in Lausanne aangegrepen om duidelijk te maken dat ze momenteel van ongekende klasse is. De wereldkampioene van 2015, toen nog onder de naam Koetsjina, ging in Zwitserland over 2,06 meter. Sinds 2011 is er niet meer zo hoog gesprongen bij de vrouwen.

Lasitskene probeerde ook nog de hoogte van het wereldrecord. De 2,09 meter van de Bulgaarse Stefka Kostadinova uit 1987 bleef echter buiten bereik. Wellicht lukt het in augustus in Londen bij de WK, waar Lasitske na toestemming van de internationale atletiekunie IAAF mag uitkomen onder neutrale vlag. Rusland is door de IAAF nog steeds uitgesloten na de ontdekking van een uitgebreid dopingnetwerk in de Russische atletiek.