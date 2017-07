Openluchtconcert Bløf op Soestdijk onderbroken om slecht weer

Een optreden van Bløf in de tuin van Paleis Soestdijk is korte tijd onderbroken vanwege onweer. Volgens RTV Utrecht moesten toeschouwers de open tribunes verlaten.

Het concert was al iets eerder begonnen in verband met de weersvoorspellingen, maar na anderhalf uur werd het optreden toch even gestaakt. Na een pauze van ongeveer twintig minuten kon iedereen weer plaatsnemen op de tribunes en ging het concert verder.

De tuin van Paleis Soestdijk is deze dagen het decor van Royal Park, een zomeravondconcertreeks. Morgen treedt Doe Maar op, zaterdag is het de beurt aan Van Morrison en zondag sluit Racoon de concertreeks af.