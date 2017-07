FC Utrecht naar Malta in voorronde EL

FC Utrecht eindigde het vorige seizoen met een veld vol supporters. Een heerlijke voetbalmiddag resulteerde in een flink feest in De Galgenwaard. Voor het eerst sinds 2013 mocht Utrecht weer Europa in. De tegenstander daarin is inmiddels bekend.

De Domstedelingen spelen in de tweede voorronde van de Europa League tegen Valletta FC uit Malta, dat over twee duels afrekende met Folgore/Falciano uit San Marino.

Utrecht begint het Europese avontuur volgende week donderdag met een uitwedstrijd op Malta. Een week later is de return. Niet in Utrecht, maar in het stadion van RKC in Waalwijk. In de eigen Galgenwaard worden wedstrijden van het EK voor vrouwen gespeeld.